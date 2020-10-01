Betwinner скачать

Если Вы остановили свой выбор для регистрации в Betwinner, то сделали правильный выбор. Это комфортная игровая площадка с интуитивно понятным интерфейсом, оптимальными коэффициентами не ниже средних показателей и гарантированными выплатами. Для начала работы необходима регистрация на Betwinner.

Для удобства пользователей поставщик услуг предлагает несколько вариантов получения игрового счета, которые отличаются простотой и не требуют муторного заполнения множества таблиц с данными пользователя. Регистрация на официальном сайте букмекерской конторы Betwinner может быть произведена как в 1 клик, так и через оператора мобильной связи, электронную почту или авторизацию через социальные сети.

Регистрация на Betwinner в 1 клик

Если Вы хотите зарегистрироваться в БК Betwinner и желаете начать ставить ставки максимально быстро, то воспользуйтесь оперативным методом регистрации в 1 клик. Для этого в шапке сайта выберите необходимые параметры из списков:

Страна, где регистрируется пользователь;

Игровая валюта;

Промокод, если он имеется.

Для исключения спорных ситуаций и других вопросов Вы можете ознакомиться с правилами и политикой конфиденциальности. Далее поставьте галочку, чтобы подтвердить свое согласие и совершеннолетие, и нажмите «Регистрация».

На данном этапе Вы уже зарегистрированы на Betwinner и Вам предлагается пройти 4 основных шага для защиты Ваших данных:

Сохранение логина и пароля. В открытом окне регистрации Вы увидите слева номер счета и пароль справа. Их можно как переписать, чтобы не забыть, так и выслать на электронную почту, сохранить в файл или картинкой;

Получение 100% бонуса для новых игроков на первый депозит. Для этого необходимо выбрать платежную систему, заполнить персональные данные в личном кабинете, пополнить баланс;

Привязка номера телефона. Необходима для повышения защиты аккаунта и личных данных. Также расширяются и возможности на сайте;

Предложение игроку от Betwinner для участия в акциях и бонусных мероприятиях. Вы можете как согласить, так и отказаться от них.

Важно отметить, что при регистрации на Betwinner в 1 клик Вы можете сохранить логин и пароль для последующих посещений сайта и пропустить все остальные шаги, чтобы приступить к работе со ставками.

Регистрация в БК Betwinner по номеру телефона

В меню быстрой регистрации на Betwinner выберите «По номеру телефона». Заполните актуальный номер с кодом оператора, выберите валюту и введите промокод, если он у Вас есть. Подтвердите, что ознакомлены с правила, политикой конфиденциальности и нажмите «Зарегистрироваться».

После выполнения алгоритма на Ваш номер телефона придет бесплатное SMS-сообщение с логином и паролем, которые могут использоваться для входа в личный кабинет.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, то Вы всегда можете связаться со службой поддержки. Русскоязычные операторы предоставят компетентную помощь, помогут осуществить регистрацию Betwinner.